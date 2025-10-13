Посольство Израиля в РФ подтвердило освобождение ХАМАС Харкина

Харкин был в списке из 20 живых заключенных. Уточняется, что он уже вышел на связь с семьей.
Ранее в этот день был произведена передача израильской стороне двух групп заложников. Суммарно освобождены 20 человек.
В этот же день ХАМАС опубликовало список из 20 живых заключенных. По информации телеканала Al Arabiya, Израиль в свою очередь намеревается освободить 250 человек, которые отбывают пожизненное заключение, а также около 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных с начала конфликта.
12 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил об окончании конфликта в секторе Газа. По его словам, этот момент является «действительно особенным».
Израиль и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников после непрямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября с 12:00 мск.