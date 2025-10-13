Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Израиля в РФ подтвердило освобождение ХАМАС Харкина

Палестинское движение ХАМАС освободило уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом 13 сентября сообщило посольство Израиля в РФ ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Харкин был в списке из 20 живых заключенных. Уточняется, что он уже вышел на связь с семьей.

Ранее в этот день был произведена передача израильской стороне двух групп заложников. Суммарно освобождены 20 человек.

В этот же день ХАМАС опубликовало список из 20 живых заключенных. По информации телеканала Al Arabiya, Израиль в свою очередь намеревается освободить 250 человек, которые отбывают пожизненное заключение, а также около 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных с начала конфликта.

12 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил об окончании конфликта в секторе Газа. По его словам, этот момент является «действительно особенным».

Израиль и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников после непрямых переговоров в египетском Шарм-эш-Шейхе. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в обмен на заключенных, находящихся в Израиле. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября с 12:00 мск.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше