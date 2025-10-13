Денис Паслер раскрыл истинное значение снижения ключевой ставки для региональной экономики

«Если мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт, нужно снижать ставку, давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары. Все составляющие важны: доступность ресурсов, курс для экспорта, безусловно, кадры. Потому что без кадров развивать экономику, генерить что-то новое, создавать новые продукты невозможно», — подчеркнул губернатор Денис Паслер в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом, Денис Паслер в очередной раз подчеркнул основные задачи, которые в настоящее время стоят перед регионом, они включают необходимость параллельного проведения реформ в образовании и подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих специальностей, без которых масштабные проекты в машиностроении, IT и промышленности оказываются невыполнимыми. Так, промышленные предприятия Свердловской области по-прежнему испытывают острый «кадровый голод», наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов. Изменить ситуацию могут образовательные программы, деятельность учебных заведений и самих предприятий.

Отметим, что ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, выполняет роль главного инструмента сдерживания инфляции, а также «мерилом» стоимости денег в экономике. Когда она находится на высоком уровне, как это было в последнее время, коммерческие банки вынуждены выдавать кредиты заемщикам под высокие проценты. Это касается как юридических, так и физических лиц. По этой причине в экономике нарастает нехватка оборотных средств, а сами деньги, как товар, становятся для потребителей крайне дорогими.