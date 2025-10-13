Денис Паслер раскрыл истинное значение снижения ключевой ставки для региональной экономики

«Если мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт, нужно снижать ставку, давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары. Все составляющие важны: доступность ресурсов, курс для экспорта, безусловно, кадры. Потому что без кадров развивать экономику, генерить что-то новое, создавать новые продукты невозможно», — подчеркнул губернатор Денис Паслер в интервью телеканалу «Россия 24».
Денис Паслер обозначил снижение ключевой ставки ЦБ РФ как критически важный элемент для успешного развития импортозамещения и долгосрочного роста российской экономики. Текущая монетарная политика нуждается в корректировке, чтобы создать благоприятные условия для реального сектора.
Губернатор акцентировал внимание на комплексном характере проблемы, указав, что одна лишь доступность кредитных ресурсов не является панацеей. Для создания полноценной конкурентной продукции необходима синергия нескольких факторов.
Таким образом, Денис Паслер в очередной раз подчеркнул основные задачи, которые в настоящее время стоят перед регионом, они включают необходимость параллельного проведения реформ в образовании и подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих специальностей, без которых масштабные проекты в машиностроении, IT и промышленности оказываются невыполнимыми. Так, промышленные предприятия Свердловской области по-прежнему испытывают острый «кадровый голод», наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов. Изменить ситуацию могут образовательные программы, деятельность учебных заведений и самих предприятий.
Как отметил Денис Паслер, высокая ключевая ставка негативно влияет на инвестиционные проекты, особенно в сфере импортозамещения. Они часто требуют многомиллионных вложений и имеют длительный срок окупаемости, становятся экономически нецелесообразными. Кроме того, предприятия не могут позволить себе брать дорогие кредиты на модернизацию производства и разработку новых продуктов, что тормозит всю национальную экономическую стратегию.
Озвученная губернатором позиция отражает растущий запрос со стороны регионов и реального сектора на смягчение денежно-кредитной политики.
В то же время, Банк России занимает более консервативную позицию, ставя во главу угла борьбу с инфляцией, которая все еще остается выше целевого показателя. Регулятор опасается, что преждевременное смягчение может привести к разгону потребительских цен и ослаблению национальной валюты.