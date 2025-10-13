Радик Шафигуллин назначен советником мэра Казани

Советником мэра Казани назначили Радика Шафигуллина. Ранее он занимал должность заместителя руководителя исполнительного комитета города. О новом назначении глава Казани Ильсур Метшин сообщил сегодня на II сессии Казанской городской думы.
На заседании Радика Шафигуллина наградили знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани».
«Этап работы в исполнительном комитете завершен, и Радик Равилович будет в статусе помощника мэра. Он будет помогать мне по международной деятельности. У нас большие задачи по Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, организации Объединенных городов и местных властей. На этой неделе в Китае состоится всемирный совет. Радик Равилович всегда жаждет перемен, настаивает на них, на том, что нужен личностный рост. Мы его представим на новую международную орбиту для исполнения желания», — отметил Ильсур Метшин.
Радик Шафигуллина, в свою очередь, поблагодарил главу города за поддержку и наставничество: «Я неоднократно выступал с этой трибуны, но как сегодня никогда не волновался. И подумал, в чем причина. Раньше мы докладывали о своей работе, достижениях, планах. Сегодня я подвожу определенную черту под 24 годами своей жизни из 48 — половина моей жизни была связана с мэрией, с администрацией города. За это время я прошел путь от специалиста второй категории до заместителя исполнительного комитета. Ильсур Раисович, спасибо вам за наставничество, за поддержу».
Как выступающий заметил, он стал свидетелем изменений, которые позволили сильно преобразить Казань. «И в последние годы мы занимались той деятельностью, которая мне нравилась еще со студенческой скамьи: оптимизировали муниципальное управление, занимались цифровизацией. Будет нескромно, но я считаю, что мы достигли в этом больших результатов. И хотя не один год подряд мы в рейтинге умных городов находимся на третьем месте после Санкт-Петербурга, но опять нескромно хочу сказать: мы равняемся только на Москву. Благодаря этому, Ильсур Раисович, вы сейчас второй после Сергея Семеновича (прим. — мэр Москвы), кто в своей работе использует полноценную 3D модель города и цифрового его двойника», — подчеркнул Радик Шафигуллин.
Он отметил, что рад новой должности: «Спасибо большое, Ильсур Раисович, что вы мне доверяете это направление. Я закрываю в своей жизни страницы муниципального служащего, но не закрываю страницы казанца. Надеюсь, что и в будущем смогу быть полезен своему городу, своей малой родине республике и своей стране», — заключил Радик Шафигуллин.
Справка
Шафигуллин Радик Равилович родился 12 июля 1977 года в дер. Азимово Апастовского района Республики Татарстан.
В 2000 году окончил Босфорский университет (Стамбул), факультет экономических и административных наук.
2001 год — коммерческий директор ООО «Сандугач», Казань.
С 2001 по 2005 год — специалист 2 категории — референт управляющего делами, секретариата, главный специалист — референт главы администрации Казани.
С 2006 по 2009 год — руководитель секретариата — начальник отдела обеспечения деятельности руководителя Исполнительного комитета Казани.
С 2009 по 2014 год — руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани.
С 2014 по 2017 год — начальник Финансового управления Исполнительного комитета Казани.
С 2017 года — заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани по финансово-имущественным вопросам.