Радик Шафигуллин назначен советником мэра Казани

Как выступающий заметил, он стал свидетелем изменений, которые позволили сильно преобразить Казань. «И в последние годы мы занимались той деятельностью, которая мне нравилась еще со студенческой скамьи: оптимизировали муниципальное управление, занимались цифровизацией. Будет нескромно, но я считаю, что мы достигли в этом больших результатов. И хотя не один год подряд мы в рейтинге умных городов находимся на третьем месте после Санкт-Петербурга, но опять нескромно хочу сказать: мы равняемся только на Москву. Благодаря этому, Ильсур Раисович, вы сейчас второй после Сергея Семеновича (прим. — мэр Москвы), кто в своей работе использует полноценную 3D модель города и цифрового его двойника», — подчеркнул Радик Шафигуллин.