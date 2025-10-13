Заявление Путина о новом оружии связали с ракетой «Буревестник»

«Я считаю, что Путин говорил в первую очередь о “Буревестнике”. Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой», — рассказал военный эксперт изданию NEWS.ru. Он пояснил, что дальность полета такой ракеты составляет примерно 20 тысяч километров, что составляет примерно половину длины земного экватора. Благодаря этому она способна долететь до цели из любой точки планеты, выбрав такой маршрут, который позволяет обойти все системы ПВО и нанести удар с неожиданного для противника направления.