Заявление Путина о новом оружии связали с ракетой «Буревестник»

Россия в ближайшее время готова продемонстрировать новые виды вооружений, заявил ранее президент России. Глава государства отметил, что сейчас проводятся испытания опытных образцов, и они идут успешно. Президент России также указал, что новизна российских систем ядерного сдерживания превышает показатели любой другой ядерной державы, а их развитие ведется высокими темпами.
«Я считаю, что Путин говорил в первую очередь о “Буревестнике”. Это крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой на борту и ядерной боеголовкой», — рассказал военный эксперт изданию NEWS.ru. Он пояснил, что дальность полета такой ракеты составляет примерно 20 тысяч километров, что составляет примерно половину длины земного экватора. Благодаря этому она способна долететь до цели из любой точки планеты, выбрав такой маршрут, который позволяет обойти все системы ПВО и нанести удар с неожиданного для противника направления.
Эксперт охарактеризовал «Буревестник» как мощное оружие, которое может быть задействовано только в глобальном конфликте. «Ядерное топливо на борту этой ракеты и ядерная боевая часть в комплексе — это достаточно серьезное средство поражения и загрязнения окружающей среды», — пояснил аналитик. Кнутов резюмировал, что применение подобных систем становится возможным лишь с началом глобального конфликта, когда ни одна из сторон уже не задумывается о тяжелых последствиях, которые их использование вызовет для всей планеты.