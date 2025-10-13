Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для “него это плохо кончится”. Угрожает в сто первый раз, короче. Если “бизнес-миротворец” про “Томагавки”, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.
Он уточнил, что «отличить ядерное исполнение “Томагавков” от обычного в полете невозможно», при этом пуск будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал Медведев.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта на Украине.
«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует, для него это плохо кончится», — пригрозил Трамп.
Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250−2500 км.
Во время телефонной беседы 11 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщило ранее издание Axios со ссылкой на источники. Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.
Президент Владимир Путин называл «понтажом» разговоры о ракетах Tomahawk для Украины. Во время вопроса задающий ему вопрос журналист оговорился и использовал слово «понтаж» вместо «шантаж».
«Говорят даже о том, что это такая некая форма понтажа… шантажа», — сказал журналист.
«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин.
Он также отметил, что в случае передачи Tomahawk Киеву, Россия усилит свои системы ПВО.