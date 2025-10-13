Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для “него это плохо кончится”. Угрожает в сто первый раз, короче. Если “бизнес-миротворец” про “Томагавки”, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.