Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе

«Мы слышим из рядов ХАМАС, из Тель-Авива, заявления о том, что еще не все закончено, и могут быть рецидивы кризиса», — сказал министр.
Он добавил, что российская сторона считает очень важным, чтобы заинтересованные стороны не допустили подобного варианта развития событий.
