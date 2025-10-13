Ричмонд
Лавров призвал не допустить рецидива кризиса в Газе

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия опасается, что могут быть рецидивы кризиса в Газе, призывает все вовлеченные страны не допустить подобного варианта развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами арабских стран.

Источник: РИА "Новости"

«Мы слышим из рядов ХАМАС, из Тель-Авива, заявления о том, что еще не все закончено, и могут быть рецидивы кризиса», — сказал министр.

Он добавил, что российская сторона считает очень важным, чтобы заинтересованные стороны не допустили подобного варианта развития событий.

