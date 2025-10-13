Ричмонд
Дорин Речан — биография

Дорин Речан заявил, что покидает молдавскую политику, Sputnik Молдова публикует основные данные биографии премьера.

Источник: Sputnik.md

Дорин Павлович Речан родился 17 марта 1974 года в городе Дондюшаны.

Образование

В 1996-м окончил факультет менеджмента международных экономических отношений в Академии экономических наук Молдовы, а в 2000-м — бельгийский филиал Университета Ньюпорта.

С 1995 по 2007 год преподавал в Академии экономических наук. С 2000 по 2010 год работал в международном представительстве Университета Ньюпорта в Кишиневе. С 2018-го до настоящего времени преподает в Техническом университете Молдовы.

Карьера

С 1995 по 2002-й — консультант, менеджер по проектам и директор программы Агентства по реструктуризации предприятий.

В 2002—2010 годах — директор по продажам и маркетингу TeleMedia Group, Concernul Milenium Grup.

В 2010—2012 годах — замминистра информационных технологий и связи.

В 2012—2015 годах — глава МВД в правительстве Владимира Филата.

В 2016—2022 годах работал в различных международных организациях консультантом в области анализа данных.

С 7 февраля 2022-го по 22 февраля 2023-го занимал должность советника президента (Санду) в области обороны и нацбезопасности, секретаря Совбеза.

С февраля 2023 года и до настоящего времени возглавляет правительство Республики Молдова.