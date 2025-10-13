Лавров положительно оценил план Трампа по Газе

«Трамп, безусловно, выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров», — заявил он.
Лавров отметил, что саммит по урегулированию ситуации в Газе, который проводится в Шарм-эль-Шейхе, стал решающим шагом в продвижении договоренностей, активно поддерживаемых Египтом, Катаром и Трампом. В ходе него затронуты ключевые вопросы по сектору Газа, включая остановку кровопролития и решение гуманитарных проблем населения региона. По словам Лаврова, важно, чтобы Трамп и другие лидеры в регионе обеспечили немедленное прекращение огня.
«Надеюсь, что все договоренности будут выполнены, хотя мы слышим и из рядов Хамас, и Тель-Авива заявления о том, что еще все закончено и могут быть рецидивы, кризисы», — рассказал он.
По его словам, возвращение тысяч жителей Газы домой требует значительных усилий для восстановления региона, и основное внимание должно быть направлено на создание условий для безопасного проживания людей, которые страдали от постоянных обстрелов. Лавров подчеркнул, что долгосрочное урегулирование возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года, что продолжает оставаться важнейшей задачей для международного сообщества.
В опубликованном Белым домом 29 сентября плане Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, который на следующий день был также поддержан ключевыми арабскими и исламскими государствами, были подробно описаны 20 пунктов.
Представители ХАМАС 3 октября сообщили о согласии на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету и освобождение всех израильских заложников. Кроме того, они выразили готовность немедленно начать переговоры через посредников с целью обсудить детали возможного соглашения. Впоследствии власти Израиля отдали приказ о приостановке военной операции в секторе Газа.
Американский лидер 7 октября заявил, что ближайшие 48 часов переговоров в Египте между ХАМАС и Израилем станут решающими. Тогда же телеканал Al Jazeera сообщил, что делегация движения ХАМАС в ходе второго дня переговоров по урегулированию конфликта в Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе потребовала увязать освобождение заложников с выводом израильских войск из сектора Газа.