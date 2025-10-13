Лавров положительно оценил план Трампа по Газе

По его словам, возвращение тысяч жителей Газы домой требует значительных усилий для восстановления региона, и основное внимание должно быть направлено на создание условий для безопасного проживания людей, которые страдали от постоянных обстрелов. Лавров подчеркнул, что долгосрочное урегулирование возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года, что продолжает оставаться важнейшей задачей для международного сообщества.