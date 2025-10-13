Лукашенко согласовал назначение гендиректоров «Белшины», «Могилевхимволокно» и «Гомсельмаша»

Пост генерального директора ОАО «Белшина» займет Андрей Сойко. До настоящего времени он работал в должности заместителя генерального директора по социальным вопросам — начальника управления социального развития и ЖКХ ОАО «Беларуськалий».
Олег Курилин согласован на пост генерального директора ОАО «Могилевхимволокно». До настоящего времени он работал на этом же предприятии в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.
Пост гендиректора ОАО «Гомсельмаш» займет Виталий Шелег. До настоящего времени он руководил ОАО «Минский завод шестерен».