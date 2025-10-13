Михаил Котюков навестил в военном госпитале Красноярска раненых бойцов СВО

Начальник госпиталя Александр Арсеньев рассказал, что сейчас в учреждении помощь получают более 200 бойцов из разных регионов страны, включая Красноярский край, Новосибирскую область и Урал. Большинство из них лечатся стационарно, другие — амбулаторно.
В хирургическом отделении Михаил Котюков поприветствовал пациентов, а также пожелал им скорейшего выздоровления и восстановления.
Сотрудники госпиталя продемонстрировали главе региона новый рентген-аппарат отечественного производства, который смонтировали и ввели в эксплуатацию меньше месяца назад. Врачи отметили, что оборудование полностью удовлетворяет всем запросам, а диагностика стала быстрее и точнее.
Также Михаилу Котюкову показали преображенную осенью этого года территорию возле здания. Здесь появились пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для отдыха и с тренажерами для занятий спортом. В небольшом парке установили новую уличную мебель, провели освещение, высадили деревья и кустарники, на входе в госпиталь оборудовали подъемник для маломобильных пациентов. Губернатор поручил продолжить благоустройство территории и внешнего периметра госпиталя.
В правительстве отметили, что в Красноярском крае участники специальной военной операции проходят лечение не только в военном госпитале, но и в гражданских больницах. Это позволяет оказывать помощь по профилю полученных ранений и травм, в каждом случае индивидуально подбирая более подходящее медицинское учреждение.