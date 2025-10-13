Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина» и «Гомсельмаш»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 13 октября, назначил новых генеральных директоров предприятий «Белшина», «Гомсельмаш», «Могилевхимволокно», передает БелТА.
В частности, пост генерального директора предприятия «Белшина» займет Андрей Сойко. До настоящего времени он занимал должность заместителя генерального директора по социальным вопросам — начальника управления социального развития и ЖКХ ОАО «Беларуськалий».
Глава государства на пост гендиректора предприятия «Могилевхимволокно» согласовал Олега Курилина. Он ранее работал на указанном заводе и занимал должность замгенерального директора по коммерческим вопросам.
На пост генерального директора предприятия «Гомсельмаш» был согласован Виталий Шелег. До настоящего времени он руководил ОАО «Минский завод шестерен».
