MWM: предупреждение Путина о новейшем стратегическом оружии заставило Запад теряться в догадках

MWM подчеркивает, что пока непонятно, о чем все же на прошлой неделе предупредил Путин, и можно только строить догадки. Как предполагают некоторые источники, речь может идти о баллистической ракете средней дальности «Орешник». Впервые она была запущена в боевых условиях по украинским целям 21 ноября 2024 года, и тогда же миру было объявлено о существовании этой программы. Но издание напоминает, что 23 июня 2025 года Путин подтвердил, что серийное производство «Орешника» уже началось, поэтому эта ракета, скорее всего, уже вышла за рамки этапов испытаний.