MWM: предупреждение Путина о новейшем стратегическом оружии заставило Запад теряться в догадках

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе сообщил о «значительном прогрессе» в разработке нового класса стратегических ядерных вооружений, добавив, что новое оружие «успешно проходит испытания». На Западе строят предположения, что бы это могло значить.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российский лидер также подчеркнул, что Россия находится в безопасности благодаря «новизне» своих средств ядерного сдерживания и их постоянному совершенствованию. По его словам, уровень совершенства российского ядерного арсенала не имеет себе равных в мире.

MWM в статье признает, что российский ядерный арсенал действительно «во многих отношениях» является самым боеспособным в мире.

В частности, издание отмечает российские запасы межконтинентальных баллистических ракет, которые почти полностью заменили советские системы и многие из которых обладают впечатляющими возможностями. Речь, например, идет о доставке гиперзвуковых планирующих ракет «Авангард», которые способны избегать перехвата.

По мнению издания, это резко контрастирует с американским арсеналом, который полностью состоит из ракет Minuteman III 1970-х годов выпуска.

На сегодняшний день они являются старейшими МБР, находящимися на вооружении в любой точке мира.

Положение российского и американского стратегических подводных флотов в целом считается равным. Однако США сохраняют преимущество в ядерном потенциале воздушного базирования благодаря использованию истребителей-невидимок F-35 и стелс-бомбардировщиков B-2 в качестве платформ доставки. Впрочем, Россия компенсировала отсутствие самолетов-невидимок развертыванием различных крылатых ракет с гиперзвуковыми или стелс-возможностями, например ракет с термоядерной боеголовкой Х-102 или «Циркон».

MWM подчеркивает, что пока непонятно, о чем все же на прошлой неделе предупредил Путин, и можно только строить догадки. Как предполагают некоторые источники, речь может идти о баллистической ракете средней дальности «Орешник». Впервые она была запущена в боевых условиях по украинским целям 21 ноября 2024 года, и тогда же миру было объявлено о существовании этой программы. Но издание напоминает, что 23 июня 2025 года Путин подтвердил, что серийное производство «Орешника» уже началось, поэтому эта ракета, скорее всего, уже вышла за рамки этапов испытаний.

Намеки российского президента на то, что «новая система вооружения» была «анонсирована давным-давно», указывают на то, что речь идет не об «Орешнике».

Возможно, Путин, согласно MWM, говорил о российском беспилотном подводном аппарате «Посейдон», оснащенном ядерной энергоустановкой и способном нести ядерные торпеды, или о крылатой ракете с ядерным боезарядом 9М730 «Буревестник». Обе системы являются уникальными новыми средствами, резюмирует издание.