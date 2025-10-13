Послы в Уганде и Колумбии: Лукашенко принял кадровые решения по дипкорпусу

Так, глава государства принял решение назначить Чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству.
Им стал Дмитрий Деревинский, который также является послом Беларуси в Венесуэле.
Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда по совместительству назначен Дмитрий Красовский — ранее он возглавил белорусскую дипмиссию в Кении.
Он также по совместительству является постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Президент также дал согласие на назначение Александра Сидорука Генеральным консулом Республики Беларусь в Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам).