Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послы в Уганде и Колумбии: Лукашенко принял кадровые решения по дипкорпусу

МИНСК, 13 окт — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник проводит кадровый день, в числе назначений — кадровые решения дипломатическому корпусу республики.

Источник: Sputnik.by

Так, глава государства принял решение назначить Чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству.

Им стал Дмитрий Деревинский, который также является послом Беларуси в Венесуэле.

Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда по совместительству назначен Дмитрий Красовский — ранее он возглавил белорусскую дипмиссию в Кении.

Он также по совместительству является постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Президент также дал согласие на назначение Александра Сидорука Генеральным консулом Республики Беларусь в Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше