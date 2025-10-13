Лукашенко поручил новому руководству «Белшины», «Гомсельмаша» и «Могилевхимволокна» разобраться с проблемами

Президент подчеркнул, что он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе этих крупных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. «Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям, — сказал глава государства. — Вы должны эти предприятия вытащить, а вы (обращаясь к Дмитрию Крутому. — Прим. БЕЛТА) почаще там бывайте и докладывайте все, что там происходит».
Однако решать существующие проблемы необходимо, опираясь на собственные силы и ресурсы предприятий, ориентировал Президент. «Не надейтесь, что вы придете из бюджета возьмете деньги. Деньги получите только под конкретные поставки продукции. Есть у вас продукция на экспорт продать и твердо вы получите деньги — вам одолжим копейку. Продали — и назад вернули. Тут о годах, столетиях, десятилетиях речи не идет. Взял — завтра вернул. Только так», — предупредил Александр Лукашенко.
Отдельно Президент коснулся ситуации на «Гомсельмаше», подчеркнув, что прежний его руководитель Александр Новиков, согласованный на должность председателя Гомельского райисполкома, должен помогать новому директору Виталию Шелегу, передавая ему свои компетенции, опыт и навыки. «Не мешая работать, помогай, если он попросит», — ориентировал глава государства.
В числе акцентов для работы нового руководителя Александр Лукашенко обозначил улучшение качества производимой продукции, отметив, что это так же актуально и для других отечественных гигантов, как, например, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ.
«Техника ваша повсюду нужна, но надо шевелиться, — сказал Александр Лукашенко. — Качество прежде всего. Будет хорошее качество — будьте уверены, что основной рынок — Российская Федерация — потребит вашу технику. Им надо качество. Они даже на ваши цены меньше будут смотреть (при наличии высокого качества продукции. — Прим. БЕЛТА). Хотя надо не разбойничать и с ценами. Качество и еще раз качество».
Президент отметил, что собирается в ближайшее время посетить «Гомсельмаш» и лично на месте ознакомиться с тем, как обстоят дела на предприятии.