Лукашенко поручил новому руководству «Белшины», «Гомсельмаша» и «Могилевхимволокна» разобраться с проблемами

Президент подчеркнул, что он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе этих крупных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. «Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям, — сказал глава государства. — Вы должны эти предприятия вытащить, а вы (обращаясь к Дмитрию Крутому. — Прим. БЕЛТА) почаще там бывайте и докладывайте все, что там происходит».