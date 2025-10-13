Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 13 октября, согласовал смену заместителей министров сразу в четырех министерствах. Об этом пишет БелТА.
Глава государства на должность первого заместителя министра по налогам и сборам согласовал Владимира Муквича. Кроме того, в Министерстве по налогам и сборам на должность заместителя министра была согласована Ольга Старовойтова.
Вместе с тем Алексей Стасюкевич займет должность заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. На должность заместителя министра промышленности президент Беларуси согласовал Леонида Рыжковского. В Министерстве транспорта и коммуникаций новым заместителем министра был согласован Сергей Мацуков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина» и «Гомсельмаш».
Кстати, в Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года.
