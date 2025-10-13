Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах

Лукашенко согласовал назначения в руководстве нескольких министерств Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня 13 октября, согласовал смену заместителей министров сразу в четырех министерствах. Об этом пишет БелТА.

Глава государства на должность первого заместителя министра по налогам и сборам согласовал Владимира Муквича. Кроме того, в Министерстве по налогам и сборам на должность заместителя министра была согласована Ольга Старовойтова.

Вместе с тем Алексей Стасюкевич займет должность заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. На должность заместителя министра промышленности президент Беларуси согласовал Леонида Рыжковского. В Министерстве транспорта и коммуникаций новым заместителем министра был согласован Сергей Мацуков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина» и «Гомсельмаш».

Кстати, в Минске движение транспорта закроют по одной из центральных улиц до 2028 года.

А еще назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2025: командира воздушного судна ищут на 18 тысяч рублей, вахтовикам заплатят до 10 800, а бухгалтеру и дальнобойщику около 7 000.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше