Бюджет программы развития образования в Уфе увеличился на 22,2 млн рублей

Целью программы провозглашается обеспечение качества и доступности образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития Уфы. В 47 индикаторов выполнения ее задач входят, например, количество общеобразовательных учреждений с капитальным ремонтом, число педагогов, прошедших санаторно-курортное лечение, доля детей участников СВО, обеспеченных бесплатным двухразовым питание и другие показатели.
Около 88,4 млрд руб. на достижение целей выделит бюджет Башкирии, 9,4 млрд руб. — федеральный бюджет. Город предоставит более 34,1 млрд руб., около 17,9 млрд руб. придется на внебюджетные источники.
На выполнение программы отводится срок до 2030 года.