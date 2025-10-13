Бюджет программы развития образования в Уфе увеличился на 22,2 млн рублей

Мэрия Уфы увеличила со 127,5 млрд до 149,7 млрд руб. финансирование муниципальной программы развития дошкольного, общего и дополнительного образования. Документ с правками в программу, утвержденную в ноябре 2024 года, опубликован на сайте городской администрации.