Трамп: Путин урегулирует украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин урегулирует украинский конфликт. В противном случае это плохо кончится. При этом Трамп отметил, что, несмотря на напряженность, Россия готова к переговорам. То же самое ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп использует те же инструменты, что и на Ближнем Востоке, чтобы склонить РФ к урегулированию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».