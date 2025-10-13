Партия экс-премьера Филата выступила против распространения ЛГБТ*-повестки в Молдове

ЛДПМ считает, что европейская интеграция не должна означать отказ от веры, моральных ценностей и традиций, которые формируют наше общество. Бог создал человека мужчиной и женщиной, и этот естественный порядок творения не может быть изменен политическим голосованием или административным решением. Любая попытка превратить понятия вроде «гендерной текучести» или «биологического самоопределения» в обязательные нормы для стран-членов и кандидатов на вступление представляет собой произвольное вмешательство в Божественное творение и искажение основополагающих принципов человечества.