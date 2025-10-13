Партия экс-премьера Филата выступила против распространения ЛГБТ*-повестки в Молдове

Данная инициатива, хотя и представляется как шаг в защиту прав человека, вызывает серьезные вопросы в отношении христианских моральных принципов, а также конституционных основ Республики Молдова. Изменение Конституции в 2024 году, в результате которого европейское законодательство получает приоритет над национальным, создает опасный прецедент для христианской морали нашего общества.
Либерал-демократы полагают, что «безусловное принятие директив, которые размывают фундаментальные понятия, такие как семья, пол или воспитание, грозит утратой нашей культурной и духовной идентичности».
ЛДПМ считает, что европейская интеграция не должна означать отказ от веры, моральных ценностей и традиций, которые формируют наше общество. Бог создал человека мужчиной и женщиной, и этот естественный порядок творения не может быть изменен политическим голосованием или административным решением. Любая попытка превратить понятия вроде «гендерной текучести» или «биологического самоопределения» в обязательные нормы для стран-членов и кандидатов на вступление представляет собой произвольное вмешательство в Божественное творение и искажение основополагающих принципов человечества.
ЛДПМ призвала правящую партию PAS публично разъяснить позицию Республики Молдова в отношении Стратегии ЕС по равенству ЛГБТИQ+* на 2026−2030 годы и в какой мере она будет принята кишиневскими властями после изменения Конституции, проведенного параллельно с президентскими выборами.
Республика Молдова стремится к европейской интеграции, но должна сохранить моральный суверенитет и право самостоятельно определять фундаментальные ценности, формирующие ее общество.
Политсила также предупредила, что некритическое принятие европейских директив, противоречащих моральному порядку, может привести к разрыву между государством и гражданами.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.