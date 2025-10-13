Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии

Всемирная выставка «Экспо-2025», проходит в Осаке с 13 апреля 2025 года. Ее глобальная тема — «Проектирование обществ будущего». По данным Японской ассоциации по всемирным выставкам, в ней участвуют158 стран, в среднем за день выставку посещают 150 тыс. человек.