Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии

ТАШКЕНТ, 13 окт. — Sputnik. Павильон Узбекистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке удостоен высшей награды в номинации «Лучшее раскрытие темы». Об этом сообщила руководитель Администрации Президента РУз Саида Мирзиёева.

Источник: Телеграм канал С.Мирзиёевой

Мы представили концепцию «Сад знаний: лаборатория для общества будущего», отражающую гармонию традиций и инноваций, и эта идея получила широкий отклик в мировом сообществе.

написала она в своем Telegram-канале

Саида Мирзиёева также поблагодарила всю команду и международных партнеров за вдохновение, профессионализм и веру в проект.

Концепция павильона создана Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.

Престижная награда стала подтверждением уникального подхода Узбекистана к представлению национальной культуры, инноваций и устойчивого развития на мировой арене, а также еще одним шагом в укреплении роли страны в глобальной креативной экономике.

говорится в сообщении Фонда

Всемирная выставка «Экспо-2025», проходит в Осаке с 13 апреля 2025 года. Ее глобальная тема — «Проектирование обществ будущего». По данным Японской ассоциации по всемирным выставкам, в ней участвуют158 стран, в среднем за день выставку посещают 150 тыс. человек.