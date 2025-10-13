Павильон Узбекистана получил золото на выставке в Японии

Мы представили концепцию «Сад знаний: лаборатория для общества будущего», отражающую гармонию традиций и инноваций, и эта идея получила широкий отклик в мировом сообществе.
Саида Мирзиёева также поблагодарила всю команду и международных партнеров за вдохновение, профессионализм и веру в проект.
Концепция павильона создана Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.
Престижная награда стала подтверждением уникального подхода Узбекистана к представлению национальной культуры, инноваций и устойчивого развития на мировой арене, а также еще одним шагом в укреплении роли страны в глобальной креативной экономике.
Всемирная выставка «Экспо-2025», проходит в Осаке с 13 апреля 2025 года. Ее глобальная тема — «Проектирование обществ будущего». По данным Японской ассоциации по всемирным выставкам, в ней участвуют158 стран, в среднем за день выставку посещают 150 тыс. человек.