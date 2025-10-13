Ричмонд
Лукашенко сменил зампредседателя Мингорисполкома и ряд глав районов

Лукашенко согласовал нового первого зампреда Мингорисполкома.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил заместителя председателя Мингорисполкома и ряд глав районов, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко на должность первого заместителя председателя Мингорисполкома согласован Александра Коменданта. До настоящего времени он занимал должность председателя комитета экономики Гродненского облисполкома.

Вместе с тем Владимир Антоненко возглавит Житковичский районный исполком. Ранее он занимал должность руководителя Наровлянского райисполкома. А Наровлянский райисполком возглавит Денис Ядченко. Ранее он занимал должность заместителя председателя Наровлянского райисполкома по вопросам строительства и ЖКХ.

Главой государства на должность главы Лоевского райисполкома был согласован Николай Клименок. До настоящего момента он занимал должность заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

Президентом Беларуси в кадровый день на должность главы Зельвенского райисполкома был согласован Юрий Костоломов. До настоящего момента он являлся директором Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ханчицы-Неман» Свислочского района.

Андрей Гордей был согласован на должность главы Сморгонского райисполкома. До настоящего момента он занимал аналогичный пост в Кореличском районе. А Кореличский район возглавит Александр Курило. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина» и «Гомсельмаш».

Тем временем Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».

