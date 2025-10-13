Лукашенко потребовал устранить «страшный косяк» в Академии управления и сделать ее лучшей в стране

Денис Дук, работавший до настоящего времени ректором Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, назначен ректором Академии управления при Президенте Беларуси. На этом посту он сменил Игоря Бузовского, который руководил вузом с июня 2024 года.
«Свистопляска с кадрами в Академии управления недопустима. Это страшный косяк Администрации Президента», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к главе Администрации Дмитрию Крутому.
Нового ректора вуза глава государства ориентировал на эффективную работу с тем, чтобы вывести академию на лидирующие позиции, но предупредил и о том, чтобы Могилевский госуниверситет не остался без внимания — туда необходимо подыскать достойную кандидатуру на освободившуюся должность ректора. «Я очень-очень рассчитываю на вашу работу в Академии управления, — сказал Президент. — Но и университет Кулешова не должен встать на колени. Подбирайте нового ректора. Должны быть сильные кандидатуры. Университет небольшой, но непростой. Поэтому подключайся к этому вопросу, помогай решить кадровый вопрос там и, умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране», — обратился Александр Лукашенко к Денису Дуку.
«Товарищ Президент, задача будет выполнена», — ответил ректор.