Лукашенко потребовал устранить «страшный косяк» в Академии управления и сделать ее лучшей в стране

Нового ректора вуза глава государства ориентировал на эффективную работу с тем, чтобы вывести академию на лидирующие позиции, но предупредил и о том, чтобы Могилевский госуниверситет не остался без внимания — туда необходимо подыскать достойную кандидатуру на освободившуюся должность ректора. «Я очень-очень рассчитываю на вашу работу в Академии управления, — сказал Президент. — Но и университет Кулешова не должен встать на колени. Подбирайте нового ректора. Должны быть сильные кандидатуры. Университет небольшой, но непростой. Поэтому подключайся к этому вопросу, помогай решить кадровый вопрос там и, умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране», — обратился Александр Лукашенко к Денису Дуку.