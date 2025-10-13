Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федорищев дал чиновникам два месяца на увольнение

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у чиновников, не вошедших в состав обновлённого правительства, будет два месяца на увольнение. Об этом он сообщил на оперативном совещании 13 октября.

Источник: Пресс-служба правительства Самарской области

«Вечером будет опубликована структура, которую мы реализуем в ближайшие месяцы. Я попрошу администрацию губернатора тем коллегам, которые не вошли в состав обновлённого правительства, дать двухмесячный срок на увольнение», — отметил глава региона.

Напомним, Вячеслав Федорищев ещё несколько месяцев назад анонсировал реорганизацию правительства области. Реформа проводится в согласовании с депутатским корпусом. Одно из ключевых изменений — сокращение числа вице-губернаторов с шести до четырёх. Их должность теперь будет называться «заместитель губернатора», и все они войдут в состав правительства региона.