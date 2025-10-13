Федорищев дал чиновникам два месяца на увольнение

«Вечером будет опубликована структура, которую мы реализуем в ближайшие месяцы. Я попрошу администрацию губернатора тем коллегам, которые не вошли в состав обновлённого правительства, дать двухмесячный срок на увольнение», — отметил глава региона.
Напомним, Вячеслав Федорищев ещё несколько месяцев назад анонсировал реорганизацию правительства области. Реформа проводится в согласовании с депутатским корпусом. Одно из ключевых изменений — сокращение числа вице-губернаторов с шести до четырёх. Их должность теперь будет называться «заместитель губернатора», и все они войдут в состав правительства региона.