Федорищев дал чиновникам два месяца на увольнение

Напомним, Вячеслав Федорищев ещё несколько месяцев назад анонсировал реорганизацию правительства области. Реформа проводится в согласовании с депутатским корпусом. Одно из ключевых изменений — сокращение числа вице-губернаторов с шести до четырёх. Их должность теперь будет называться «заместитель губернатора», и все они войдут в состав правительства региона.