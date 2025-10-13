Ричмонд
Александр Беглов: Петербург начал поэтапное отключение фонтанов 13 октября

Все водные сооружения Северной столицы перестанут работать 19 октября.

Источник: Смольный

Сегодня в Петербурге началось поэтапное отключение фонтанов. Свою работу в течение дня завершит 81 водное сооружение, еще 23 перестанут журчать 19 октября. После этого их отправят на зимнюю консервацию, то есть защитят от надвигающихся низких температур. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— С 2019 года в Северной столице реализуется масштабная программа про ремонту, воссозданию и строительству новых фонтанов. За это время удалось привести в порядок более 60 водных жемчужин, — отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что весной и летом в Петербурге местных жителей и туристов радовали 104 сооружения, в том числе три крупных фонтанных комплекса. Теперь специалисты потихоньку начнут сливать воду из чаш и трубопроводов, очищать элементы от загрязнений, проверять техническое состояние и при необходимости проводить ремонт, после этого демонтируют оборудование и укроют его перед холодами. Но есть и хорошие новости — работу фонтанов продлили до 4 ноября в Нижнем парке и Верхнем саду в музее-заповеднике «Петергоф».

