Александр Беглов: Петербург начал поэтапное отключение фонтанов 13 октября

Градоначальник напомнил, что весной и летом в Петербурге местных жителей и туристов радовали 104 сооружения, в том числе три крупных фонтанных комплекса. Теперь специалисты потихоньку начнут сливать воду из чаш и трубопроводов, очищать элементы от загрязнений, проверять техническое состояние и при необходимости проводить ремонт, после этого демонтируют оборудование и укроют его перед холодами. Но есть и хорошие новости — работу фонтанов продлили до 4 ноября в Нижнем парке и Верхнем саду в музее-заповеднике «Петергоф».