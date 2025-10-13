Токаев заслушал доклад Кошанова о деятельности мажилиса

«Глава государства принял председателя мажилиса парламента Ерлана Кошанова», — говорится в сообщении в понедельник.
Кошанов проинформировал о текущей деятельности палаты, а также сообщил, что особое внимание депутаты уделяют своевременной и качественной законотворческой поддержке посланий и поручений президента по развитию страны.
«В настоящее время принято и направлено в сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении палаты 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и закон “О банковской деятельности” планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений. Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ. Законотворческая работа идет открыто с участием общественности, экспертного сообщества и СМИ. Все фракции политических партий активно вносят свои предложения с учетом запросов своего электората. Наиболее значимые законопроекты рассматриваются на заседаниях Общественной палаты», — сказано в сообщении.
Также спикер доложил, что депутаты активно работают над реализацией курса главы государства по развитию искусственного интеллекта.
В конце сентября мажилисом принят и направлен в сенат Закон «Об искусственном интеллекте», а также проведены парламентские слушания с участием отечественных и зарубежных экспертов.
По инициативе депутатов и министерства энергетики в Актау прошел Форум по развитию нефтегазового машиностроения. Принято решение о системном увеличении казахстанского содержания в закупках нефтегазового сектора. Депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.
Кроме того, Кошанов проинформировал об итогах работы в рамках парламентской дипломатии.
Так, состоялись официальные визиты в нашу страну председателей Великого Государственного Хурала Монголии и Государственного Собрания Венгрии. Активно действуют группы дружбы с парламентами многих стран, выстроен обмен законотворческим опытом, ведется работа по поддержке межгосударственных проектов.
«Депутаты плодотворно работают по линии парламентской ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других многосторонних организаций», — добавили в Акорде.