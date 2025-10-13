Токаев заслушал доклад Кошанова о деятельности мажилиса

«В настоящее время принято и направлено в сенат 15 законов. Находятся на рассмотрении палаты 77 законопроектов. Строительный, Цифровой кодексы и закон “О банковской деятельности” планируется принять до конца текущего года. Также ведется работа над законопроектами о выборах, защите прав потребителей, профилактике правонарушений. Депутатами инициированы поправки в закон о местном государственном управлении и самоуправлении, проекты законов по вопросам поддержки и развития креативных индустрий, развития наукоемких территорий, охраны объектов историко-культурного наследия, государственной поддержки садоводческих товариществ. Законотворческая работа идет открыто с участием общественности, экспертного сообщества и СМИ. Все фракции политических партий активно вносят свои предложения с учетом запросов своего электората. Наиболее значимые законопроекты рассматриваются на заседаниях Общественной палаты», — сказано в сообщении.