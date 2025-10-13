Замглавы Минска Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Лугина ушла на «Камволь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 13 октября, назначил бывшего первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежду Лазаревич главой «Беллегпрома». Подробности передает БелТА.
Глава государства согласовал назначение Лазаревич на должность председателя концерна «Беллегпром». Экс-глава указанного концерна Татьяна Лугина была назначена главой предприятия «Камволь».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров предприятий «Белшина» и «Гомсельмаш».
Тем временем Лукашенко согласовал смену замминистров сразу в четырех министерствах.
Вместе с тем Лукашенко сменил зампредседателя Мингорисполкома и ряд глав районов.