Юрий Слюсарь поручил разработать программу развития Старочеркасска

В станице Старочеркасской, первой столице донского казачества, обсудили планы её комплексного развития. На выездном совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря говорили о дорогах, благоустройстве, сохранении памятников и общем облике станицы. Здесь расположено 35 объектов культурного наследия, а сама Старочеркасская входит в список исторических поселений России и Ассоциацию самых красивых деревень страны.
За последние годы в развитие станицы уже вложили почти 863 млн рублей. Сделано многое: построены два парка, отреставрированы исторические здания, выполнено 44 из 47 запланированных работ. Сейчас идёт установка уличного освещения. В планах строительство фондохранилища музея-заповедника и концертной площадки на 5 тысяч мест на набережной.
Однако, по мнению губернатора, не хватает единого подхода. Юрий Слюсарь предложил создать совет по развитию Старочеркасской, который будет заниматься общей программой её обновления и следить, чтобы всё делалось вместе и по плану.
«В совет должны войти и предприниматели Ростовской области, которые неравнодушны к сохранению быта, традиций, культуры Старочеркасской. Многие готовы вложить в это ресурсы и энергию. Но вопрос: во что конкретно вложить? Поэтому нам нужно учредить старочеркасский совет и подготовить комплексную программу развития станицы», — сказал Юрий Слюсарь.
Особое внимание — сохранению исторического облика. «Люди едут сюда не за скамейками, а за историей», — подчеркнул глава региона. Также обсудили дорожные проблемы: сейчас в станицу ведёт только одна дорога, и в праздники там возникают пробки. Предложили улучшить навигацию, ввести единый стиль вывесок и даже создать туристическое приложение.