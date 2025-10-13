Юрий Слюсарь поручил разработать программу развития Старочеркасска

«В совет должны войти и предприниматели Ростовской области, которые неравнодушны к сохранению быта, традиций, культуры Старочеркасской. Многие готовы вложить в это ресурсы и энергию. Но вопрос: во что конкретно вложить? Поэтому нам нужно учредить старочеркасский совет и подготовить комплексную программу развития станицы», — сказал Юрий Слюсарь.