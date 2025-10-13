«Надо напрягаться». Лукашенко обозначил задачи для аграриев по уборочной кампании и севу озимых

Особую настороженность, по словам Президента, вызывает ситуация с уборкой кукурузы. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут погодных условий, подсыхания почвы после осадков для уборки на зерно, хотя в такое время есть риски, что оно может быть некачественным из-за развития грибковых заболеваний на початках. Александр Лукашенко подчеркнул, что на местах нужно внимательно отнестись к процессу и принять взвешенное решение. «Определитесь на месте. Если можно приготовить силос, готовьте. Делайте все качественно», — ориентировал глава государства, напомнив, что от качества силоса зависит выращивание скота. Там, где идет уборка кукурузы на зерно, возможно, целесообразно его плющить, а не сушить, тем более что техники для этого в хозяйствах должно быть достаточно.