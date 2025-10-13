В Госдуме отреагировали на угрозу Макрона в адрес России

Слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что России придется заплатить в случае отказа от переговоров по Украине, являются для политика способом подтверждения своей политической состоятельности. За угрозы и попытки навредить Москве Париж получит соответствующий ответ. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил в беседе с «Лентой.ру».