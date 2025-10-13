Ричмонд
В Госдуме отреагировали на угрозу Макрона в адрес России

Слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что России придется заплатить в случае отказа от переговоров по Украине, являются для политика способом подтверждения своей политической состоятельности. За угрозы и попытки навредить Москве Париж получит соответствующий ответ. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам обратил внимание на политическую ситуацию во Франции. Парламентарий напомнил, что в республике правительства отправляют в отставку одно за другим, граждане не доверяют властям и своему президенту, а сам Макрон с трудом избегает отставки.

«Я думаю, что такими громкими заявлениями он пытается показать свою власть, свою состоятельность политическую, но в это мало кто верит», — считает Чепа.

Ранее Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором пообещал «расплату» России в случае, если она продолжит упорствовать и не согласиться на переговоры с Киевом на условиях Европы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что в настоящее время переговорный процесс между Россией и Украиной поставлен на паузу. Киев не направляет в Кремль никаких сигналов о возобновлении диалога, направленного на прекращение конфликта.