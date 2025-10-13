Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам обратил внимание на политическую ситуацию во Франции. Парламентарий напомнил, что в республике правительства отправляют в отставку одно за другим, граждане не доверяют властям и своему президенту, а сам Макрон с трудом избегает отставки.
«Я думаю, что такими громкими заявлениями он пытается показать свою власть, свою состоятельность политическую, но в это мало кто верит», — считает Чепа.
Ранее Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором пообещал «расплату» России в случае, если она продолжит упорствовать и не согласиться на переговоры с Киевом на условиях Европы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что в настоящее время переговорный процесс между Россией и Украиной поставлен на паузу. Киев не направляет в Кремль никаких сигналов о возобновлении диалога, направленного на прекращение конфликта.