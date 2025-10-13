Ричмонд
Генерал Владимир Котов из Воронежа возглавил МВД Ингушетии

Замначальника полиции ГУ МВД по Воронежской области назначен на должность министра внутренних дел соседнего региона.

Высокий кадровый переход произошел в системе Министерства внутренних дел РФ. Бывший замначальника полиции ГУ МВД России по Воронежской области Владимир Котов назначен министром внутренних дел по Республике Ингушетия. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Генерал-майор полиции Владимир Котов, занимавший должность заместителя начальника воронежского главка, сменил на посту генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина, который покинул свою должность в сентябре по указу Президента России Владимира Путина.

О том, что воронежский полицейский получит повышение, некоторые СМИ сообщали еще 9 октября. А 12 октября пресс-служба МВД по Ингушетии уже опубликовала обращение от лица Владимира Котова в его новом статусе.