Лукашенко не исключает возможности преобразования концерна «Беллегпром» в министерство

Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. «По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая», — сказал Президент.