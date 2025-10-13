Ричмонд
Лукашенко не исключает возможности преобразования концерна «Беллегпром» в министерство

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности преобразования концерна «Беллегпром» в министерство. Об этом он заявил при согласовании Надежды Лазаревич на пост руководителя концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Фактически министерская должность. Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов. Если это нужно будет, где-то что-то добавив, где-то что-то забрав. Это мы отдельно посмотрим», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. «По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая», — сказал Президент.

«Вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. И одели. Но надо не упустить это все», — поручил глава государства.

