Лукашенко не исключает возможности преобразования концерна «Беллегпром» в министерство

«Фактически министерская должность. Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов. Если это нужно будет, где-то что-то добавив, где-то что-то забрав. Это мы отдельно посмотрим», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. «По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая», — сказал Президент.
«Вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. И одели. Но надо не упустить это все», — поручил глава государства.