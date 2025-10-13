Песков: поставки «Томагавков» на Украину могут плохо кончиться для всех

Зампред Совбеза подчеркнул, что ядерное исполнение Tomahawk «отличить от обычного в полете невозможно». Он также считает, что «пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США». Дмитрий Медведев выразил надежду, что слова Дональда Трампа — «очередная пустая угроза». Свой пост он сопроводил старым мемом про «подводную лодку в степях Украины».