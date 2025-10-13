Лукашенко назвал страшный косяк Администрации президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 13 октября, назвал страшный косяк Администрации президента. Об этом пишет БелТА.
Глава государства согласовал назначение Дениса Дука на должность ректора Академии управления при президенте Беларуси. Ранее он был ректором Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова. Александр Лукашенко обратился к главе Администрации президента Дмитрию Крутому, заявив:
— Свистопляска с кадрами в Академии управления недопустима. Это страшный косяк Администрации президента.
Президент Беларуси нового ректора вуза ориентировал на эффективную работу, чтобы вывести академию на лидирующие позиции. Вместе с тем он предупредил: Могилевский государственный университет не должен остаться без внимания и туда следует найти достойную кандидатуру на освободившуюся должность ректора.
— Я очень-очень рассчитываю на вашу работу в Академии управления. Но и университет Кулешова не должен встать на колени. Подбирайте нового ректора, — заявил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, должны был сильные кандидатуры. Он заметил, что университет небольшой, но и непростой.
— Поэтому подключайся к этому вопросу, помогай решить кадровый вопрос там и, умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране, — подчеркнул президент Беларуси.
Тем временем замглавы Минска Надежда Лазаревич стала главой Беллегпрома, чей бывший председатель Татьяна Лугина ушла на «Камволь».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил глав районов, от кого нельзя отпихиваться и отбрыкиваться.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».