Неподалёку от Калининградской области начались военные учения НАТО

«Удар бури 2025» организовали ВС Литвы.

Источник: Клопс.ru

На западе Литвы, неполадёку от Калининградской области, пройдут военные учения «Удар бури 2025». Об этом сообщает «Спутник Литва».

С 13 по 31 октября ожидается передвижение солдат и военной техники по территории Клайпеды и местного порта, Гаргждай, Паланги, Кретингского района, полигона Кайряй, Куршского залива и косы, а также побережья Балтики.

ВС республики будут репетировать сценарии обороны страны, переход на военное время и работу органов местного самоуправления. Десант высадят на пляж, чтобы проверить координацию действий на суше, а катера отправят патрулировать территорию вдоль морской границы. Местами могут быть слышны взрывы.

В понедельник, 13 октября, начинаются учения НАТО «Непоколебимый полдень». Местом проведения манёвров стала акватория Северного моря. Военкор Александр Коц считает, что активность Европы связана с намерением заблокировать Калининградскую область.

