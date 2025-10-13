Неподалёку от Калининградской области начались военные учения НАТО

На западе Литвы, неполадёку от Калининградской области, пройдут военные учения «Удар бури 2025». Об этом сообщает «Спутник Литва».
С 13 по 31 октября ожидается передвижение солдат и военной техники по территории Клайпеды и местного порта, Гаргждай, Паланги, Кретингского района, полигона Кайряй, Куршского залива и косы, а также побережья Балтики.
ВС республики будут репетировать сценарии обороны страны, переход на военное время и работу органов местного самоуправления. Десант высадят на пляж, чтобы проверить координацию действий на суше, а катера отправят патрулировать территорию вдоль морской границы. Местами могут быть слышны взрывы.
В понедельник, 13 октября, начинаются учения НАТО «Непоколебимый полдень». Местом проведения манёвров стала акватория Северного моря. Военкор Александр Коц считает, что активность Европы связана с намерением заблокировать Калининградскую область.