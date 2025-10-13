СМИ: письменных гарантий безопасности по Газе нет

В воскресенье Трамп, перед поездкой на Ближний Восток, заявил:
У нас есть много устных гарантий, которые не оформлены в письменном виде. Я верю, что они будут выполнены. Не думаю, что они (стороны) захотят меня разочаровать. Устные гарантии были даны мне, и я верю, что они будут соблюдаться очень строго.
Палестинская группировка не получила официальных письменных гарантий, подкрепленных конкретными правоприменительными механизмами, что первый этап мирного плана Трампа, включающий освобождение заложников, частичный отвод израильских войск и прекращение боевых действий, приведет к полноценному соглашению, которое положит конец войне, сообщили Reuters два представителя ХАМАС.
ХАМАС принял лишь устные заверения от США и других «гарантов» (Египта, Катара и Турции) в том, что Трамп доведет сделку до конца и не позволит Израилю возобновить военную кампанию после освобождения заложников. В пятницу на пресс-конференции Трамп уклонился от ответа на вопрос о гарантиях, но признал, что работа еще не завершена.
По большей части есть консенсус, и некоторые детали, как и все остальное, будут дорабатываться.
Как отмечает Bloomberg, «хрупкое» перемирие станет серьезным испытанием для способности Трампа заключать сделки. Агентство предполагает, что в ближайшие дни многое может пойти не по плану и сделка может быть сорвана, превратившись в очередную кратковременную паузу в конфликте между арабами и евреями на Ближнем Востоке.
По словам официальных лиц, важным сигналом для всех сторон конфликта стали личное участие Трампа и присутствие на Ближнем Востоке его близких советников и родственников. Кроме того, скрепить «устные гарантии» призваны поездка Трампа на этой неделе на Ближний Восток и размещения 200 американских военнослужащих, часть из которых находится в Израиле, для содействия созданию Международных стабилизационных сил.