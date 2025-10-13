Ричмонд
СМИ: письменных гарантий безопасности по Газе нет

ХАМАС назвал Дональда Трампа расистом, «рецептом хаоса» и человеком с абсурдным видением будущего Газы после того, как в этом году он предложил изгнать палестинцев из Газы и перестроить ее под контролируемый США пляжный курорт. Однако в пятницу палестинская группировка подписала соглашение о прекращении огня, не получив никаких письменных гарантий его долгосрочности, отмечают западные новостные агентства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В воскресенье Трамп, перед поездкой на Ближний Восток, заявил:

У нас есть много устных гарантий, которые не оформлены в письменном виде. Я верю, что они будут выполнены. Не думаю, что они (стороны) захотят меня разочаровать. Устные гарантии были даны мне, и я верю, что они будут соблюдаться очень строго.

Дональд Трамп
президент США

Палестинская группировка не получила официальных письменных гарантий, подкрепленных конкретными правоприменительными механизмами, что первый этап мирного плана Трампа, включающий освобождение заложников, частичный отвод израильских войск и прекращение боевых действий, приведет к полноценному соглашению, которое положит конец войне, сообщили Reuters два представителя ХАМАС.

ХАМАС принял лишь устные заверения от США и других «гарантов» (Египта, Катара и Турции) в том, что Трамп доведет сделку до конца и не позволит Израилю возобновить военную кампанию после освобождения заложников. В пятницу на пресс-конференции Трамп уклонился от ответа на вопрос о гарантиях, но признал, что работа еще не завершена.

По большей части есть консенсус, и некоторые детали, как и все остальное, будут дорабатываться.

Дональд Трамп
президент США

Как отмечает Bloomberg, «хрупкое» перемирие станет серьезным испытанием для способности Трампа заключать сделки. Агентство предполагает, что в ближайшие дни многое может пойти не по плану и сделка может быть сорвана, превратившись в очередную кратковременную паузу в конфликте между арабами и евреями на Ближнем Востоке.

По словам официальных лиц, важным сигналом для всех сторон конфликта стали личное участие Трампа и присутствие на Ближнем Востоке его близких советников и родственников. Кроме того, скрепить «устные гарантии» призваны поездка Трампа на этой неделе на Ближний Восток и размещения 200 американских военнослужащих, часть из которых находится в Израиле, для содействия созданию Международных стабилизационных сил.

