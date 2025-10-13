Поставка Tomahawk Киеву может плохо кончиться. Запуск этих ракет требует участия США.
Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом.
Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится.
Разговор США и РФ по Tomahawk можно устроить быстро.
Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам.
Но продвижения на треке, к сожалению, нет.
США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева.
Высланные из Латвии за незнание латышского языка россияне смогут устроиться в России.
Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь.
13 октября Владимир Путин встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Также президента запланированы различные закрытые встречи и внутренние совещания.