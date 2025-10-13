Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 13 октября: главное

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные в понедельник на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Поставка Tomahawk Киеву может плохо кончиться. Запуск этих ракет требует участия США.

Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только появятся договоренности об этом.

Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Разговор США и РФ по Tomahawk можно устроить быстро.

Контакты между Россией и США по украинскому треку продолжаются по соответствующим каналам.

Но продвижения на треке, к сожалению, нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева.

Высланные из Латвии за незнание латышского языка россияне смогут устроиться в России.

Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

13 октября Владимир Путин встретится с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Также президента запланированы различные закрытые встречи и внутренние совещания.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше