В Бирске объявили конкурс на пост главы городской администрации

В Бирске спустя полгода после досрочной отставки Виктории Бурдиной состоится конкурс на пост главы городской администрации. Такое решение принял горсовет на первом заседании нового созыва. Итоги конкурса планируется подвести 6 ноября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», возглавлявшая город с 2022 года госпожа Бурдина была арестована в середине марта, ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) за приватизацию муниципального объекта культурного наследия за цену ниже рыночной стоимости, а также получение 30 тыс. руб. взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за приемку фактически невыполненных работ по благоустройству центральной аллеи городского парка. В апреле депутаты горсовета досрочно прекратили ее полномочия.

С тех пор исполняющим обязанности мэра депутаты поочередно назначали заместителя главы администрации Сергея Васянина, главного специалиста отдела ЖКХ Рината Ахмадуллина и директора Службы по благоустройству Октябрьского района Уфы Юрия Иванова.