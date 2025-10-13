Генерал Кузнецов заявил в письме Путину о своей невиновности

В своем письме к президенту арестованный обращает внимание на то, что прокуратура подала иск об изъятии его имущества до вынесения приговора по уголовному делу. Кузнецов пишет, что ведомство требует изъять жилой дом, который приобрели родители его супруги Юлии в 2011 году, а также квартиры дочерей, у которых есть дети, не достигшие совершеннолетия. Среди имущества, которое хотят обратить в доход государства, есть также украшения, полученные по наследству, в том числе обручальные кольца, утверждает генерал.