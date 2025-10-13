Поиск компромиссов, палестинское государство и план Трампа. Заявления Лаврова

Он также отметил, что после выполнения плана Трампа по Газе необходимо переходить к созданию палестинского государства.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
О саммите в Египте
Россия рассчитывает, что все договоренности по сектору Газа, достигнутые на саммите в Египте, будут выполнены: «Хотя мы слышим и из рядов ХАМАС, и из Тель-Авива заявления о том, что еще не все закончено и могут быть рецидивы кризиса».
Важно, чтобы Трамп и региональные лидеры "сконцентрировались на необходимости немедленного прекращения огня, соблюдении той линии, которая была согласована для отвода израильских войск в секторе Газа, налаживании гуманитарной помощи.
О плане Трампа
Положения касательно Западного берега реки Иордан в плане Трампа должны быть обязательно конкретизированы: «Мы обратили внимание, что в мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. Там упоминается государственность, но в достаточно таких общих выражениях, и предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе определить, что же будет на Западном берегу реки Иордан».
«Хрупкие формулировки» плана Трампа не должны подвергаться ревизии: «Самое главное — чтобы те хрупкие формулировки, которые в плане Трампа содержатся, никто не пытался подвергать ревизии».
Россия будет «всячески способствовать» выполнению договоренностей в рамках плана Трампа.
Когда план Трампа будет добросовестно выполнен, нужно немедленно переходить к созданию палестинского государства, «искать конкретные компромиссы на основе решений, одобренных Советом Безопасности ООН».
Об урегулировании палестино-израильского конфликта
Долгосрочное урегулирование конфликта «возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства».
Некоторые действия Запада свидетельствуют о том, что ему «опять нужна подмандатная Палестина».
Россия рассчитывает, что Израиль осознает необходимость поиска баланса интересов, «а не постановки цели, которая будет означать устранение любых угроз своему существованию независимо от того, что думают соседи и каковы их аргументы».
В Израиле многие годы не воспринимали всерьез значимость вопроса о создании палестинского государства: «Именно неурегулированность вопроса о палестинском государстве является наиболее значимым фактором, подпитывающим сохранение и усиление экстремизма в арабском мире».
Вопрос создания палестинского государства должен быть решен в том числе на основе компромиссов: «Компромиссы неизбежны в любом конфликте. Договоренности о прекращении кровопролития — это компромисс, и каждая сторона должна идти на уступки».
Об участии России в урегулировании на Ближнем Востоке
Россия «готова участвовать в любых форматах» для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Если участники саммита в Египте по Газе сочтут нужным привлечь к процессу Россию, она не откажет, но навязываться не будет: «Я вас уверяю, мы отказываться не будем, но и навязывать свои услуги — это не в нашей традиции».
Россия в палестино-израильском конфликте старалась остановить насилие: «Мы на всех (участников конфликта — прим. ТАСС) старались влиять в одном направлении — в направлении отказа от насилия, выработки договоренностей о сосуществовании».
Об иранской ядерной сделке
Россия никогда не отходила от позиции в поддержку иранской ядерной сделки: «Никогда мы не отходили от позиции в поддержку этой самой ядерной сделки, включая резолюцию Совета Безопасности 2231. Это всем известно».
РФ поставляет Ирану необходимое военно-техническое оборудование в рамках международного законодательства: «В полном соответствии с международным правом мы занимаемся поставками того оборудования, которое Исламской Республике Иран необходимо».
Отношения с Сирией
Слухи об отравлении экс-президента Сирии Башара Асада не соответствует действительности: «Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает».
Асад и его семья находятся в России по сугубо гуманитарным причинам, «ему и его семье грозило уничтожение физическое».
Сирия заинтересована в сохранении в стране российских военных баз, из функции могут модернизироваться в новых условиях: «Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы там сохранялись. Понятно, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, не просто как военный форпост».
О российско-арабском саммите
Российско-арабский саммит состоится, «как только будет понятно, какие сроки наиболее удобны для этого».
Все больше арабских стран интересуются опытом России «в сфере ядерных технологий, ядерной энергетики, неэнергетических применений ядерной энергии».