Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов и Бельский осмотрели новую железнодорожную станцию «Новая Лахта»

Объект улучшит транспортную доступность расположенного рядом небоскреба «Лахта Центр», к которому ведет подземный переход длиной 240 метров.

Источник: Пресс-служба Смольного

Это один из самых длинных пешеходных тоннелей города, не связанный с метро.

Что касается самой станции, то она может принимать все типы подвижного состава пригородного сообщения. Она целиком прикрыта навесом, который защитит пассажиров от осадков.

На станции установлены современные системы навигации с электронными табло и мониторами. По краю платформы выполнена тактильная разметка для слабовидящих. Скамейки сделаны из современных композитных материалов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что срок завершения строительства магистрали М-32, которая свяжет Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49, сдвинули больше чем на год.