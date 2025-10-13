Трамп хочет стать посредником в конфликте между Пакистаном и Афганистаном

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности стать посредником в урегулировании спора между Пакистаном и Афганистаном. Об этом он заявил на борту лайнера Air Force One. Как передает Bloomberg, Трамп акцентировал внимание на том, что у него достаточно навыков в решении военных конфликтов.