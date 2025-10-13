Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет стать посредником в конфликте между Пакистаном и Афганистаном

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности стать посредником в урегулировании спора между Пакистаном и Афганистаном. Об этом он заявил на борту лайнера Air Force One. Как передает Bloomberg, Трамп акцентировал внимание на том, что у него достаточно навыков в решении военных конфликтов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Трамп высказал эту идею по пути на саммит по ближневосточному урегулированию. Ожидается, что «на полях» форума он может встретиться с пакистанской делегацией во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом и главой МИД Исхаком Даром.

«Ведомости» пишут, что поводом для заявления Трампа стали вооруженные инциденты на границе Афганистана и Пакистана.

Согласно данным Исламабада, обстрел со стороны Кабула унес жизни 23 военнослужащих, еще 29 ранены. В ответ Пакистан отчитался об уничтожении свыше 200 боевиков «Талибана». Ранее афганская сторона возложила на Пакистан ответственность за нанесение авиаударов по своей территории. Исламабад официально воздержался от комментариев по данному инциденту.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше