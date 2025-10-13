Трамп хочет стать посредником в конфликте между Пакистаном и Афганистаном

Трамп высказал эту идею по пути на саммит по ближневосточному урегулированию. Ожидается, что «на полях» форума он может встретиться с пакистанской делегацией во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом и главой МИД Исхаком Даром.
«Ведомости» пишут, что поводом для заявления Трампа стали вооруженные инциденты на границе Афганистана и Пакистана.
Согласно данным Исламабада, обстрел со стороны Кабула унес жизни 23 военнослужащих, еще 29 ранены. В ответ Пакистан отчитался об уничтожении свыше 200 боевиков «Талибана». Ранее афганская сторона возложила на Пакистан ответственность за нанесение авиаударов по своей территории. Исламабад официально воздержался от комментариев по данному инциденту.