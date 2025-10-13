Конституционный суд действует по указке Санду, заявила молдавская оппозиция

Ранее ЦИК рассмотрел жалобу правящей партии «Действие и солидарность» и полиции против партии «Демократия дома», которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной румынской партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. Однако ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию партии уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Партия «Демократия дома», предварительно, получит 6 мандатов из 101 возможных.
«Я никоим образом не доверяю КС. Я считаю, что и КС, и ЦИК действуют не на основании закона, а на основании пожеланий Майи Санду. Если Майя Санду стучит ногами в администрации президента, что не хочет кого-то видеть в парламенте, тогда всё — будет и вердикт ЦИК, и вердикт КС. Все решает Майя Санду», — заявил Костюк в эфире телеканала «Первый в Молдове».
Он утверждает, что Конституционный суд состоит из сторонников партии «Действие и солидарность» и не может считаться объективным.
«В администрации президента решается и судьба выборов, и кого снимать с избирательной гонке, и судьба других участников выборов», — заявил Костюк.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.