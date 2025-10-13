СМИ: арабские страны тайно углубляют военное сотрудничество с Израилем

Более того, разрабатываются планы по созданию «Ближневосточного киберцентра» и регионального «Центра объединения информации». Их целью станет расширение обмена оборонными данными в режиме реального времени для арабских и израильских экспертов по безопасности к 2026 году. А в 2024 году, как утверждает ICIJ, Саудовская Аравия и Иордания присоединились к международному альянсу по перехвату иранских ракет и беспилотников, выпущенных по Израилю.