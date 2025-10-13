СМИ: арабские страны тайно углубляют военное сотрудничество с Израилем

Тайное сотрудничество Израиля и шести арабских стран — Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, Бахрейна и ОАЭ — разворачивалось в последние три года и негласно координировалось Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM). В США надеялись, что оно будет способствовать нормализации отношений между Израилем и региональными арабскими государствами. Сотрудничество продолжалось даже тогда, когда лидеры этих стран публично гневно осуждали действия Израиля в Газе, подчеркивает WP.
Например, в инструкции, написанной за несколько дней до встречи на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, содержится указание о том, что участники не должны фотографировать и допускать представителей СМИ.
В документах подробно описывается формирование и функционирование структуры под названием «Конструкция региональной безопасности», к которой, помимо шести указанных арабских стран, должны были присоединиться Кувейт и Оман, утверждает WP.
В документах Иран и его прокси-структуры названы «осью зла», а также представлены карты, на которых отмечены ракетные угрозы, исходящие от иранских союзников в Газе и Йемене, говорится в статье.
В сентябре 2025 года военнослужащие США, Израиля, Египта, Саудовской Аравии, Катара, Великобритании, Индии и Иордании приняли участие в учениях, направленных на противодействие угрозам, связанным с подземными туннелями. А в январе 2025 года на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки США провели важную тренировку, на которой обучали партнеров обнаруживать и нейтрализовать подземные угрозы.
В документах подчеркивается ключевая роль Саудовской Аравии в системе обмена разведданными, сообщает ICIJ.
Более того, разрабатываются планы по созданию «Ближневосточного киберцентра» и регионального «Центра объединения информации». Их целью станет расширение обмена оборонными данными в режиме реального времени для арабских и израильских экспертов по безопасности к 2026 году. А в 2024 году, как утверждает ICIJ, Саудовская Аравия и Иордания присоединились к международному альянсу по перехвату иранских ракет и беспилотников, выпущенных по Израилю.
Как поясняют аналитики, такая «двойственность» (общественное осуждение Израиля наряду с частным сотрудничеством с ним) отражает глубоко укоренившуюся тревогу в столицах стран Персидского залива. Они опасаются «необузданного» Израиля, но при этом сильно зависят от гарантий безопасности со стороны США и все больше беспокоятся по поводу растущей мощи Ирана.