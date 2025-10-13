Власти Калининградской области увеличат расходы на чиновников

Уже 15 октября соответствующий вопрос будет вынесен на заседание бюджетного комитета Заксобрания.
Согласно предложенным поправкам, содержание губернатора в 2025 году потребует 6,847 млн рублей, что на 316 тысяч превышает первоначально запланированную сумму. Значительно вырастут и расходы на региональных депутатов — с 99 млн рублей в 2024 году до 124 млн рублей в текущем, демонстрируя увеличение почти на 25% за год.
Не остались в стороне и федеральные представители: на трех депутатов Госдумы с помощниками теперь планируется выделить 15,5 млн рублей (увеличение на 940 тысяч), а на двух сенаторов — 7,5 млн рублей (прирост на 604 тысячи). Эти изменения продолжают тенденцию последовательного роста расходов на содержание органов власти в регионе.