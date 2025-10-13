Рютте: Украина не выживет без гигантского потока американского оружия

«Украина не выживет без гигантского потока американского оружия. Поэтому я очень счастлив, что президент США Дональд Трамп согласился вновь начать поставки, оплаченные европейцами», — сказал он. Выступление генсека транслировала пресс-служба НАТО.
По словам Рютте, США «могут передавать оружие на $10−12−15 млрд в год, включая ПВО и противоракетные системы, которых нет больше ни у кого». «Пожалуйста, обратитесь к своим правительствам, чтобы они выделяли деньги», — сказал генсек, обращаясь к депутатам ассамблеи.
Парламентская ассамблея не имеет прямого отношения к НАТО. Это гигантская лоббистская организация, состоящая из членов парламентов государств альянса. Она была создана через шесть лет после основания НАТО и служила одной из площадок для консолидации сил на протяжении всей холодной войны.