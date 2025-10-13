Трамп в Кнессете пошутил о способности Уиткоффа вести переговоры с Путиным

Трамп рассказал об одной из первых встреч американского посланника с российским лидером. Американский президент припомнил, как несколько раз звонил Стиву Уиткоффу во время переговоров, когда те не заканчивались в течение нескольких часов. По словам Дональда Трампа, когда переговоры наконец закончились, он задал своему посланнику вопрос: «Что, черт возьми, вы обсуждали пять часов?» В ответ на это Стив Уиткофф сказал, что обсуждал с российским президентом «много интересных вещей».