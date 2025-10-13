Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в Кнессете пошутил о способности Уиткоффа вести переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, посвятил часть своей речи своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу, которого назвал «профессиональным бизнесменом», «успешным переговорщиком» и «хорошим парнем». Рассуждая о качествах своего назначенца, он пошутил о способностях Уиткоффа вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

Трамп рассказал об одной из первых встреч американского посланника с российским лидером. Американский президент припомнил, как несколько раз звонил Стиву Уиткоффу во время переговоров, когда те не заканчивались в течение нескольких часов. По словам Дональда Трампа, когда переговоры наконец закончились, он задал своему посланнику вопрос: «Что, черт возьми, вы обсуждали пять часов?» В ответ на это Стив Уиткофф сказал, что обсуждал с российским президентом «много интересных вещей».

«Это талант, когда вы можете это делать», — заключил Трамп, назвав Стива Уиткоффа «успешным переговорщиком» и «хорошим парнем».

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между «Хамасом» и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша-младшего, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше