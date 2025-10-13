Кабмин одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон “Об обороне”, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы», — сказано в документе.
В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Согласно действующему законодательству, сейчас резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Изменения дадут возможность привлекать этих людей и в мирное время.
Как рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, проектом закона предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».
«Поправками предлагается доработать механизм привлечения к выполнению отдельных задач в области обороны граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве. В настоящее время резервистов возможно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Законопроектом же предлагается распространить такую возможность на мирное время. Таким образом, будет возможно привлекать резервистов для выполнения отдельных задач как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. При этом законом вводится понятие “специальные сборы”, под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны. Одновременно законопроектом устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы», — отметил он.
Игорь Черепанов добавил, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.