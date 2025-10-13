Кабмин одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом

«Поправками предлагается доработать механизм привлечения к выполнению отдельных задач в области обороны граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве. В настоящее время резервистов возможно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Законопроектом же предлагается распространить такую возможность на мирное время. Таким образом, будет возможно привлекать резервистов для выполнения отдельных задач как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. При этом законом вводится понятие “специальные сборы”, под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны. Одновременно законопроектом устанавливается возможность дополнительных выплат резервистам, призванным на такие сборы», — отметил он.