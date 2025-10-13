Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной первого министра обороны Узбекистана

На какой бы должности он ни служил, всегда оставался верен воинской присяге, ответственно и с честью выполнял возложенные на него обязанности, показывал личный пример в воспитании молодежи в духе патриотизма… Память о видном военачальнике, искреннем и скромном человеке Рустаме Ахмедове навсегда останется в наших сердцах.