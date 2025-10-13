Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов

Уиткофф с начала года несколько раз посещал Россию и проводил переговоры с Путиным, в том числе по теме урегулирования конфликта на Украине. Одна из таких встреч продолжалась более 3,5 часа. Последняя была в августе, незадолго до того, как Путин и Трамп провели прямые переговоры на Аляске.
Американский президент вспомнил, как организовывал встречу Уиткоффа с Путиным, и отметил, что его спецпосланник тогда «не имел понятия о России», не слишком много знал о политике и Путине, но обладал необходимыми качествами для переговоров.
Трамп сообщил, что через полчаса после начала встречи Путина и Уиткоффа он позвонил, чтобы узнать, закончились ли переговоры, но ему ответили, что они еще продолжаются. Такой же ответ он получил на звонок и через час, и через три часа.
«И через пять часов он вышел. Я спросил: “О чем, черт возьми, вы говорили целых пять часов?” А он ответил: “Просто о множестве интересных вещей. Мы говорили о множестве интересных вещей”, — пересказал американский президент свой диалог с Уиткоффом.
Трамп выразил мнение, что большинство других потенциальных переговорщиков в Москве бы не приняли или встреча продлилась бы пять минут. «И вот почему все получилось со Стивом. Его все любят. Его любят по эту сторону баррикад, его любят по ту сторону баррикад, он действительно отличный переговорщик», — считает президент США.
В Кремле контакты с Уиткоффом называли важными, содержательными и очень полезными. Американский спецпосланник «вполне достоверно» передает позицию Москвы Вашингтону, отмечал президент Владимир Путин.