В Прикамье назначили главного архитектора

Елена Ермолина имеет высшее образование, которое получила в 2000 году, и дополнительное образование в сфере управления недвижимостью и проектирования. С 2014 года она работала заместителем директора в пермском «Бюро городских проектов», а затем стала директором «Института территориального планирования». Под её руководством произошло объединение городского и краевого институтов.