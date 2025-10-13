В Прикамье назначили главного архитектора

Елену Ермолину назначили на должность замминистра и главного архитектора Пермского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
7 августа Елена Ермолина победила в конкурсе на эту вакансию. В её обязанности будет входить руководство градостроительной политикой, а также разработка стандартов и правил в этой сфере.
Елена Ермолина имеет высшее образование, которое получила в 2000 году, и дополнительное образование в сфере управления недвижимостью и проектирования. С 2014 года она работала заместителем директора в пермском «Бюро городских проектов», а затем стала директором «Института территориального планирования». Под её руководством произошло объединение городского и краевого институтов.