Токаев поздравил Трампа с достижением мира в секторе Газа

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой — достижением долгожданного мира в секторе Газа», — говорится в сообщении Акорды.
Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.
