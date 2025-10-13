Ричмонд
Токаев поздравил Трампа с достижением мира в секторе Газа

Президент Казахстана поздравил американского лидера Дональда Трампа с достижением мира в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа с выдающейся дипломатической победой — достижением долгожданного мира в секторе Газа», — говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарт Токаев считает, что президент США в полной мере продемонстрировал сильную политическую волю и искреннее стремление к установлению мира и согласия между народами.

